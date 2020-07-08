В орловских колониях возобновили прием передач и посылок

Режимные учреждения приступили к постепенному снятию ограничений.

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Орловской области, сразу в пяти колониях региона возобновлен прием передач и посылок. Речь идет об исправительных колониях №№ 2, 5 и 6, а также о колониях-поселениях №№ 3 и 7. При этом в Следственном изоляторе №1 города Орла ограничения по приему передач сохранены. Исключение там сделано только для посылок медицинского назначения.

Кроме того, в соответствии с постановлением Главного санитарного врача ФСИН России в режимных учреждениях Орловской области постепенно возобновляется предоставление краткосрочных свиданий подозреваемым, обвиняемым и осужденным. Однако проходить эти встречи пока будут за стеклом.

«Предоставление краткосрочных свиданий осуществляется в помещениях комнат краткосрочных свиданий, где имеется стекло, при наличии у всех участников свидания средств индивидуальной защиты (масок для защиты органов дыхания и перчаток), — пояснили в региональном УФСИН. — В случае выявления нарушений порядка использования средств индивидуальной защиты сторонами свидание незамедлительно прекращается».

На данный момент краткосрочные свидания возобновлены в исправительной колонии №2 строгого режима в городе Ливны и в колонии-поселении №7 в городе Мценске. В ИК-5, ИК-6 и КП-3 они будут возобновлены в ближайшее время, после установки стекол в помещениях для краткосрочных свиданий. В СИЗО-1 по-прежнему действуют ограничения.

«Кроме того, будет проводиться входной контроль состояния здоровья лиц, прибывших на свидание с измерением температуры тела, — уточнили в УФСИН. — Родственники и посетители с видимыми признаками респираторного заболевания и с повышенной температурой тела на краткосрочные свидания допускаться не будут».

Ведомство в очередной раз попросило родственников подозреваемых, обвиняемых и осужденных с пониманием отнестись к ситуации. Напомним, ограничения в системе были введены с 16 марта 2020 года в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

ИА «Орелград»