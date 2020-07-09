Пьяного орловца, сбившего насмерть велосипедиста, осудили на 3,5 года

Сначала он скрылся с места преступления, а потом активно сотрудничал со следствием.

Орловский суд вынес решение по уголовному делу жителя Хотынецкого района. В сентябре 2019 года он, будучи пьяным, насмерть сбил велосипедиста, скрылся с места преступления, а потом еще и попался на хранении наркотиков, причем в значительном размере. Суд дал ему 3,5 года.

— Подсудимый полностью признал свою вину, активно способствовал раскрытию и расследованию совершенных им преступлений, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

За смерть человека и хранение наркотиков мужчина проведет 3,5 года в колонии-поселении. Также суд на 2 года лишил его водительских прав.

ИА «Орелград»