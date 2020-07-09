В Орле намерены построить Кремль

Он появится в жилом комплексе «Московский парк»

Строительный холдинг «Орелстрой» поделился планами создания в Орле Кремля. Детская площадка в стиле столичной крепости появится в жилом комплексе «Московский парк».

Жилой комплекс «Московский парк» — первый в Орле объект с использованием единого дизайн-кода формирования среды проживания. Фасады и места общего пользования покрашены в едином стиле, который в «Орелстрое» назвали «Все оттенки зелени».

Кроме того, строители заявили о сохранении существующих деревьев, которые дополнят газонами и цветниками во дворах.

«Концепцию уютных дворов ЖК дополняют тематические детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки, повторяющие изгибы реки. Оригинальные цветные граффити в анималистичной тематике дополняют идею, непринужденно «приглашая» жителей «Московского парка» и гостей комплекса в прекрасный мир природы. А для самых маленьких орловских «москвичей» на территории комплекса будет смонтирована детская площадка в привлекательном «кремлевском» стиле», — рассказали в компании.

С 2018 года в «Орелстрое» перешли на новое проектирование зон отдыха в микрорайонах. Оно производится с учётом современных требований к планировке и дизайну придомовых территорий. На детских и спортивных площадках устанавливают технологичное оборудование и безопасное покрытие.

ИА «Орелград»