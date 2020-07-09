В Орловской области 10 июля откроются кафе и рестораны

9.7.2020 | 18:01 Важное, Новости, Общество

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Обязательное условие — рассадка людей на 1,5 м друг от друга

В Орловской области 10 июля откроется общепит — кафе, бары и рестораны. Решение принято на заседании регионального оперштаба 9 июля.

Заведениям поставили условие — поставить перегородки либо расставить столы на 1,5-2 м друг от друга. При этом проводить свадьбы, дни рождения или иные массовые мероприятия в залах все еще запрещено.

Ранее, с 20 июня, в Орловской области заработали летние веранды кафе и ресторанов. Однако из 626 предприятий общепита в регионе их запустили только 54. У остальных нет такой возможности, заявили чиновники.

ИА «Орелград»

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