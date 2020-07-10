Две орловчанки отдали лжесотруднику банка более 300 тысяч рублей

Их уговорили взять кредит по телефону.

Две жительницы Орла попались на удочку телефонных мошенников. 31-летняя и 25-летняя женщины согласились взять кредит, а потом, под руководством «оператора банка», перевели деньги на «безопасный» счет. Обе орловчанки перевели туда около 300 000 рублей. Теперь искать эти деньги и «операторов» предстоит полицейским.

Как рассказали в пресс-службе УМВД, женщины написали заявления в полицию с жалобой на мошенников. В обоих случаях сценарий преступления был один: неизвестные звонили и представлялись сотрудниками службы безопасности банка, предлагали через личный кабинет оформить кредит, а затем – перевести деньги на некий резервный счет, якобы безопасный. После этого исчезали и деньги, и звонившие.

В УМВД по г. Орлу возбудили уголовное дело о мошенничестве. Ведется следствие. А тем временем стражи порядка в очередной раз напоминают, что звонки из банков поступают с официальных номеров, которые опубликованы на сайте банка или напечатаны на обратной стороне банковской карты.

— Ни при каких обстоятельствах не сообщайте незнакомым людям свои персональные данные и сведения своих банковских счетов и карт. Если Вам предлагают перевести куда-либо Ваши денежные средства, или назвать номер карты и код с ее обратной стороны для отмены операции, а также назвать пароль, который Вы получите через смс – будьте осторожны, это мошенники! – остерегает пресс-служба ведомства.

ИА «Орелград»