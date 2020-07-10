Около 600 орловских предпринимателей получили кредиты под 2%

Льготные займы выдают в четырёх банках

Около 600 орловских предпринимателей в рамках господдержки получили льготные кредиты под 2%, сообщили в центре «Мой бизнес».

Программа стартовала с 1 июня. Сумма выданных кредитов приближается к 800 млн рублей. 90% бизнесменов обратились в Сбербанк, но льготные займы можно получить еще в трех банка – «Открытии», ВТБ и Россельхозбанке.

Льготный кредит направлен на сохранение занятости в компаниях. Если бизнес сможет выполнить эту цель, остаток за него погасит государство. Заем можно использовать на зарплату, текущие нужды или погашение ранее взятых кредитов. Сумма рассчитывается исходя из численности работников на 1 июня 2020 года.

«На кредиты смогут рассчитывать компании из пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО, а также ряд производственных компаний из отраслей, требующих поддержки для возобновления деятельности. Если заёмщик относится к категории малое или микропредприятие, при выдаче кредита будет учитываться как основной, так и дополнительный ОКВЭДы. Льготный кредит можно получить с 1 июня по 1 ноября. Чем раньше будет подана заявка, тем больше будет доступная сумма кредита», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»