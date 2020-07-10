Орловцы чаще остальных россиян страдают шизофренией

Регион вошел в число проблемных по распространенности заболеваний психики.

Орловская область вошла в десятку регионов России с высокой распространенностью психических заболеваний. В 2019 году на Орловсщине зафиксировали относительно высокий показатель: 5434,5 случая на 100 тыс. населения. Об этом свидетельствуют данные Минздрава России, на которые ссылается RT.

Больше всего больных шизофренией, умственной отсталостью и т.п. в прошлом году обнаружили на Чукотке ( 9922,9 ). Далее идут Алтайский край (6638,6), Еврейская АО (6214,6), Курганская (5974,2) и Сахалинская (5788,4) области. Также относительно высокий уровень распространенности психических расстройств был отмечен в Ямало-Ненецком (5696,3) и Ненецком (5535,1) автономных округах. «Схожие показатели зафиксированы в Кировской и Орловской областях — 5434,5 и 5434,2 случая соответственно», — пишет СМИ.

Замыкает десятку регионов с наибольшими показателями Тверская область — 5399,7 случая на 100 тыс. населения.

Меньше всего душевнобольных выявили в Чечне (1411,9), Москве (2022,5), Ингушетии (2067,8), Севастополе (2313,3) и Северной Осетии (2454,5).

Всего на конец 2019 года в России было зарегистрировано 5,8 млн пациентов с психическими заболеваниями.

ИА «Орелград»