С 13 июля в Орловской области снова стартуют спортивные мероприятия

Но зрители их не увидят.

С 13 июля в Орловской области разрешено проведение физкультурных и спортивных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации со ссылкой на указ губернатора Андрея Клычкова. Но долгожданный для болельщиков старт соревнований их вряд ли обрадует: Клычков распорядился, чтобы все игры и тренировки проходили при пустых трибунах.

Так, с понедельника возобновятся все соревнования в рамках Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Орловской области. также снова можно будет сдавать нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Спортсмены будут тренироваться и соревноваться без участия зрителей, с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности, говорится в сообщении пресс-службы.

Сегодня, 10 июля, в Орловской области заработали предприятия общепита — кафе, рестораны и бары.

ИА «Орелград»