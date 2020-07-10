Стали известны подробности аварии с белым «Мерседесом» в Орле

В ДТП пострадала пассажирка иномарки.

В УГИБДД рассказали подробности вчерашней аварии с белым «Мерседесом» в районе сквера Гуртьева в Орле. Как уже писал «Орелград», автомобиль пробил дорожное ограждение и врезался в дерево.

В пресс-службе УГИБДД уточнили, что ДТП произошло около 17.00. За рулем иномарки ехал 29-летний водитель. Он двигался улице Пионерской со стороны улицы Максима Горького в направлении Октябрьской. На перекрестке Пионерской и Салтыкова-Щедрина автомобиль столкнулся с «Ладой Вестой» под управлением 38-летнего водителя. Тот ехал с улицы Октябрьской на улицу Салтыкова-Щедрина.

Превысил ли кто-то из водителей скорость, ведомство не уточняет. Ранее в Сети очевидцы писали, что белый «Мерседес» якобы двигался очень быстро, «хорошо летел».

Как стало известно, от удара пострадала 38-летняя пассажирка иномарки: ее увезли в больницу им.Семашко, но потом отпустили на амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»