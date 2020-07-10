В Орле «Лада» «подтолкнула» иномарку

10.7.2020 | 10:46 Новости, Происшествия

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Пассажирка отечественной легковушки получила травмы.

Вчера, 9 июля в 23.50 в Орле произошло ДТП. Один из водителей «догнал» второго в районе остановки «Экран».

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД, 44-летний водитель «Лады Ларгус» выехал по улицу Московскую с улицы Орджоникидзе. В районе  дома №112 по Московской он столкнулся с «Киа Соренто», ехавшей в попутном направлении.

В ДТП пострадала 63-летняя пассажирка «Лады». Ее госпитализировали в больницу им. Семашко, но потом отпустили лечиться дома.

ИА «Орелград»

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