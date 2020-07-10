В Орле многодетная мать лишила букмекера четверти миллиона

Орловчанка перевела инвестиции из букмекерской конторы в свой карман.

Суд Северного района города Орла признал местную жительницу, на иждивении которой находятся четверо детей, виновной в совершении крупного мошенничества. Жертвой обмана стал местный житель, которого подвела излишняя доверчивость.

Было установлено, что план обмана у женщины созрел во время разговора с потерпевшим. Он наивно рассказал ей, что «ранее неоднократно участвовал в букмекерской компании, то есть вкладывал денежные средства с учетом выигрыша».

Женщина тут же заявила ему, что имеется и более надежный способ инвестирования средств. Она на ходу выдумала некую знакомую, которая якобы может с этим помочь. Потерпевшему было необходимо всего лишь вложить деньги, после чего он получал бы с них огромные проценты в качестве дохода.

Мошенница оказалась убедительной. Мужчина тут же сделал «первоначальный взнос» в размере 150 тысяч рублей. Деньги он перевел на банковскую карту мошенницы. Затем сделал еще несколько «инвестиций». В общей сложности аферистка выманила у него 249,4 тысячи рублей.

Учитывая обстоятельства дела, суд приговорил ее к выплате штрафа в доход государства в размере 90 тысяч рублей. Причем выплачивать его мошенница будет в рассрочку в течение пяти лет платежами по 1500 рублей ежемесячно до полного погашения.

ИА «Орелград»