Инспекторы труда внезапно проверили предприятия под Орлом

Внеплановые выездные проверки прошли в райцентре Ливны.

Подробности сообщили в Государственной инспекции труда в Орловской области. Так, одна из внеплановых выездных проверок была проведена на местном предприятии под названием «Стройинвест». В результате были выявлены нарушения законодательства.

Как выяснили инспекторы, с работниками заключены трудовые договоры. В них включено условие о выдаче заработной платы дважды в месяц — 15 и 30 числа. Однако, как показала проверка, в нарушение требований трудового законодательства заработная плата работникам выплачивалась лишь один раз в месяц.

«Генеральному директору было выдано предписание, — пояснили в региональной Государственной инспекции труда. — Юридическое лицо привлечено к административной ответственности».

Вторая внеплановая проверка чуть ранее прошла на предприятии «Гидромашстрой». Там тоже были выявлены нарушения трудового законодательства. В частности, работники не были ознакомлены под роспись с положением об оплате труда. Кроме того, работодателем не была проведена специальная оценка рабочего места моториста бетоносмесительных установок и слесаря по сборке металлоконструкций.

В данном случае директору также было выдано предписание. Кроме того, сама организация и ее должностные лица были привлечены к административной ответственности.

ИА «Орелград»