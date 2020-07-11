«ОБЖ для бабушек» признали одним из лучших орловских проектов

Проект орловских волонтеров вошел в число лучших практик.

Проект «ОБЖ для бабушек» вошел в число шести лучших практик региона. Об этом сообщил Ресурсный центр добровольчества Орловской области. Он был отмечен в рамках Цифрового марафона – первого этапа VI Всероссийского конгресса волонтеров финансового просвещения. В режиме онлайн это мероприятие провела Ассоциация развития финансовой грамотности.

«Проект «ОБЖ для бабушек» призван обучить людей пожилого возраста не попадаться на удочку мошенников и повысить их финансовую грамотность, — пояснили в областном Ресурсном центре добровольчества. — К деятельности по просвещению бабушек и дедушек уже подключились Орловская, Курская и Калининградская области. В каждом регионе партнерами проекта выступают отделения Центробанка и УМВД России».

В Орловской области проект реализуется под руководством Екатерины Блынской, заместителя главы регионального РЦД. Сообщается, что проект высоко оценили не только модераторы Цифрового марафона. Волонтеры из других регионов «заинтересовались в масштабировании проекта на своей земле».

ИА «Орелград»