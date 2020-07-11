Орловец продал чужой грузовик без ведома хозяина

11.7.2020 | 17:00 Новости, Общество

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Мужчина был обвинен в мошенничестве и отдан под суд.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, которого следственные органы обвинили в совершении крупного мошенничества. Подсудимый на тот момент работал водителем грузовика в местной агрофирме. Именно с грузовиком он и провернул аферу.

Как установил, преступный план созрел у селянина еще в июне 2017 года. Находясь дома, он раздумывал над тем, как заработать деньги. И не нашел ничего другого, кроме как продать чужой грузовик 1991 года выпуска и чужой же прицеп. Они принадлежат двоим другим местным жителям.

Последние сдали грузовик с прицепом ему в аренду по устной договоренности. Подсудимый, у которого имелись ключи и документы на машину, быстро нашел покупателя, который не подозревал, что заключает договор вовсе не с законным владельцем.

В результате аферист выручил от этой сделки крупную сумму: 410 тысяч рублей ему заплатили за машину и 348 тысяч – за прицеп. Однако вскоре обман был раскрыт: настоящие владельцы были неприятно удивлены, узнав о том, что транспорта у них в собственности больше нет. Подсудимый полностью признал вину. Его наказали штрафом в размере 140 тысяч рублей.

За обманутым им автовладельцем признано право на удовлетворение гражданского иска о возмещении причиненного преступлением имущественного вреда. Однако этот иск должен быть рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.

ИА «Орелград»

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