Орловские чиновники решили перевоспитать самогонщиков

Власти Болховского района займутся укреплением общественного здоровья

В Болховском районе началась реализация муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья среди населения на 2020-2024 годы». Она была утверждена постановлением местной администрации. Ответственными исполнителями станут не только профильные отделы самой администрации. К ее реализации чиновники планируют привлечь медиков, полицейских и журналистов.

Финансирование программы составляет желать лучшего. В течение пяти лет ежегодно на нее планируется выделять из местного бюджета всего по 10 тысяч рублей. Однако цели заявлены глобальные. В частности, поставлена задача к 2024 году увеличить долю местных жителей, ведущих ЗОЖ. Программой предусмотрен рост числа граждан, перешедших на здоровое питание, бросивших курить, завязавших с алкоголем и отказавшихся от самогоноварения.

Достичь этих целей власти планируют за счет «мотивирования граждан к ведению ЗОЖ посредством внедрения программ общественного здоровья, информационно-коммуникационных кампаний». В паспорте сказано, что «укрепление общественного здоровья отнесено к приоритетным задачам администрации Болховского района Орловской области».

«Актуальность этой муниципальной программы очевидна, потому что 60 процентов всех влияний на здоровье человека, на продолжительность его жизни — это его образ жизни, — говорится в преамбуле. — Состояние здоровья — это важный показатель социального, экономического и экологического благополучия, показатель качества жизни населения».

Доминирующими факторами риска чиновники назвали гиподинамию, нерациональное питание, психическое перенапряжение, стрессы, вредные привычки и избыточную массу тела. Повысить уровень здоровья, по их мнению, можно за счет формирования ответственного отношения людей к своему здоровью и здоровью окружающих. И все это требует комплексного подхода.

«Так, ведение жителями муниципального образования Болховский район Орловской области здорового образа жизни повлияет на снижение смертности, в том числе среди трудоспособного населения, снижению заболеваемости среди взрослых и детей, снижению вероятности преждевременного выхода на пенсию по инвалидности, предупреждение болезней и выявлению болезней на ранних стадиях, — уверяют авторы программы, которых мы цитируем дословно. — Как следствием станет снижение расходов на амбулаторное содержание и лечение больных в больнице. Здоровый образ жизни населения, высокие показатели в области здравоохранения приведут к снижению выездной миграции и увеличению рождаемости, что положительно скажется на общей демографической обстановке…».

Также отмечено, что местные жители хорошо знают о принципах ведения здорового образа жизни: по результатам опросов почти в 100 процентах случаев респонденты были согласны с утверждением о необходимости их соблюдения. Словом, проинформированы граждане достаточно, а для ведения ЗОЖ им не хватает только мотивации. Этим, видимо, и займутся местные чиновники.

ИА «Орелград»