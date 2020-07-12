Клычков разрешил ликвидировать государственные музеи

12.7.2020 | 9:48 Культура, Новости

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Решение о ликвидации будет принимать правительство региона.

Губернатор Андрей Клычков утвердил порядок создания, реорганизации и ликвидации государственных музеев, находящихся в ведении Орловской области. Как следует из документа, разработан он в соответствии с Федеральным законом «О Музейном фонде РФ и музеях в РФ».

Правами инициатора создания, реорганизации и ликвидации государственных музеев Клычков наделил областное управление культуры и архивного дела. Музеи могут создаваться только в форме бюджетных учреждений Орловской области для «осуществления культурных, образовательных и научных функций некоммерческого характера». Изменение целей деятельности в результате, например, реорганизации не допускается.

При этом функции и полномочия учредителя в отношении каждого создаваемого музея будет исполнять вышеуказанное управление. Оно же наделено правом разрабатывать проекты распоряжений правительства — само решение о создании, реорганизации и ликвидации госмузеев принимается правительством Орловской области.

В постановлении губернатора не указаны конкретные основания для ликвидации музеев. Однако подчеркнуто, что управление при начале такой процедуры обязано представить акт проверки наличия предметов, включенных в состав Музейного фонда РФ, с приложением описи томов книги поступлений основного фонда — главной инвентарной книги государственного музея.

Кроме того, чиновники должны четко сформулировать предложения о передаче меморий в оперативное управление или безвозмездное пользование в другие государственные и муниципальные музеи. Также орловские чиновники будут обязаны в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации музея письменно уведомить об этом Министерство культуры Российской Федерации.

ИА «Орелград»

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