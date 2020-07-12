В Орле перепишут «живущие во грехе» пары

Статистики объяснили особенности учета браков.

Как сообщает Орелстат, в ходе предстоящей Всероссийской переписи населения будет использован детальный формат учета брачных отношений. Для этого будет внедрено сразу шесть категорий: состою в зарегистрированном браке; состою в незарегистрированном супружеском союзе; разведен(а) официально (развод зарегистрирован); разошелся(лась); вдовец, вдова; никогда не состоял(а) в браке, супружеском союзе.

«Данные по незарегистрированным бракам можно получить только в результате переписей населения, ведь при их проведении спрашивают не о юридическом, а о фактическом состоянии в браке по самоопределению, — пояснили в Орелстате. — Интересно, что женщины, состоящие в партнерских отношениях, чаще считают себя замужними, а мужчины в подобном союзе — холостяками. Этот феномен замечен во многих странах при проведении переписей населения. Эксперты полагают, что здесь сказывается различие в мужской и женской психологии, а может, и логике».

Все виды так называемых партнерских отношений будут изучены для того, чтобы провести детальный анализ состава семей. Административный ресурс тут не помощник, ведь документы содержат только официальные данные. Помочь статистикам смогут только сами граждане, но для этого им придется честно рассказать о своих личных взаимоотношениях.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года. Предыдущая прошла в 2010 году. Согласно ее данным, на тот момент в России в зарегистрированном и незарегистрированном браке состояли 33,2 миллиона мужчин и 33,3 миллиона женщин. Никогда не состояли в браке 13,2 миллиона мужчин и 10,8 миллиона женщин. Официально разведенных и разошедшихся мужчин и женщин было 4 и 7,6 миллиона соответственно.

ИА «Орелград»