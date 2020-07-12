В Орловской области более 5000 человек заразились коронавирусом

За сутки прибавилось 46 случаев

Число случаев коронавируса в Орловской области превысило 5000, сообщили в федеральном оперштабе.

По данным на утро 12 июля в регионе зафиксировано 5020 случаев COVID-19. За сутки диагноз подтвердился у 46 пациентов. Вместе с тем выздоровели 3596 человек (+10 за сутки). Число летальных исходов не изменилось — 75.

В целом по России зафиксировано 727 162 случаев коронавируса. За сутки прибавилось 6615 случаев. С начала пандемии выздоровел 501 061 человек, умерли 11 335.

ИА «Орелград»