В Орловской области более 5000 человек заразились коронавирусом

12.7.2020 | 10:34 Новости, Общество

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За сутки прибавилось 46 случаев

Число случаев коронавируса в Орловской области превысило 5000, сообщили в федеральном оперштабе.

По данным на утро 12 июля в регионе зафиксировано 5020 случаев COVID-19. За сутки диагноз подтвердился у 46 пациентов. Вместе с тем выздоровели 3596 человек (+10 за сутки). Число летальных исходов не изменилось — 75.

В целом по России зафиксировано 727 162 случаев коронавируса. За сутки прибавилось 6615 случаев. С начала пандемии выздоровел 501 061 человек, умерли 11 335.

ИА «Орелград»

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