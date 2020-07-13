Крупная часть Орла на день останется без воды

13.7.2020 | 9:12 ЖКХ, Новости

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Коммунальщики будут врезать водовод на Высоковольтной в общую сеть

Бóльшая часть Заводского района и часть Советского района 21 июля останется без воды, сообщила пресс-служба администрации Орла.

«В связи с производством работ по врезке вновь проложенного магистрального водовода по ул. Высоковольтной, 21 июля с 7.00 до 24.00 будет временно ограничено водоснабжение потребителей Заводского (кроме района Лужки) и частично Советского районов г. Орла, а также пгт. Знаменка, пос. Зареченский, микрорайона «Болховский», — говорится в сообщении.

«Орелводоканал» попросил извинения за вынужденные неудобства.

ИА «Орелград»

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