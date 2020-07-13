В Орле завели уголовное дело из-за нападения собак на людей

13.7.2020 | 11:10 Новости, Общество

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Следствие установило, что от бродячих животных пострадали шесть человек

В Орле Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности из-за нападения бродячих собак на людей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По данным следствия, с апреля по июнь 2020 года в Северном районе города Орла стая бродячих собак систематически нападала на местных жителей. Следствием установлено шестеро пострадавших граждан, которым в результате укусов животных причинены телесные повреждения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Следствие намерено оценить работу управления ветеринарии Орловской области и «Орловской городской станции по борьбе с болезнями животных», которые в числе прочего занимаются безнадзорными собаками.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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