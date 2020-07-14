Под Орлом осудили чиновника, которые щедро выписывал премии себе и приближенным

14.7.2020 | 8:52 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Главу сельского поселения оштрафовали за незаконные траты бюджета.


Чиновник из орловской глубинки осужден по коррупционной статье. Главу Верхнескворченского сельского поселения Залегощенского района признали виновным в растрате бюджетных денег. Как выяснилось в суде, он щедро выписывал премии себе и своим подчиненным.

В прокуратуре Орловской области рассказали, что чиновник незаконно издавал распоряжения о премировании сотрудников сельской администрации, в том числе не забывал и о себе. Бюджет поселения из-за щедрости главы недосчитался 365 тысяч рублей.

В ведомстве уточнили, что в ходе следствия теперь уже бывший чиновник вернул 239 тысяч рублей, таким образом частично возместив ущерб казне.

В итоге бывшего главу сельского поселения оштрафовали на 100 тысяч рублей и лишили права работать на госслужбе сроком на 3 года. Остатки «премиального фонда» ему тоже придется вернуть.

Приговор районного суда не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования