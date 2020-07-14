Под Орлом осудили чиновника, которые щедро выписывал премии себе и приближенным

Главу сельского поселения оштрафовали за незаконные траты бюджета.



Чиновник из орловской глубинки осужден по коррупционной статье. Главу Верхнескворченского сельского поселения Залегощенского района признали виновным в растрате бюджетных денег. Как выяснилось в суде, он щедро выписывал премии себе и своим подчиненным.

В прокуратуре Орловской области рассказали, что чиновник незаконно издавал распоряжения о премировании сотрудников сельской администрации, в том числе не забывал и о себе. Бюджет поселения из-за щедрости главы недосчитался 365 тысяч рублей.

В ведомстве уточнили, что в ходе следствия теперь уже бывший чиновник вернул 239 тысяч рублей, таким образом частично возместив ущерб казне.

В итоге бывшего главу сельского поселения оштрафовали на 100 тысяч рублей и лишили права работать на госслужбе сроком на 3 года. Остатки «премиального фонда» ему тоже придется вернуть.

Приговор районного суда не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»