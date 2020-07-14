В Орле работы ЕГЭ по математике оценит профессор

14.7.2020 | 8:00 Новости, Образование

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В регионе началась проверка экзаменационных работ по математике.

Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования (ОРЦОКО), предметная комиссия Орловской области проверит 1696 экзаменационных работ по математике с развернутым ответом. В ее состав входят 22 эксперта. Более половины из них – это преподаватели вузов Орла, имеющие звания кандидатов наук, а один из экспертов является профессором. Результаты экзамена будут объявлены не позднее 24 июля 2020 года.

«Единый государственный экзамен по математике профильного уровня не является обязательным, — напомнили в ОРЦОКО. — В соответствии с расписанием Рособрнадзора он прошел 10 июля. ЕГЭ по математике профильного уровня станет билетом в будущее для выпускников школ области, которые ориентируются на вузы инженерной и технической направленности».

Отметим, что 10 июля в Орловской области были задействованы 24 пункта проведения экзамена на базе образовательных организаций и 6 ППЭ на дому. На них присутствовали 73 члена государственной экзаменационной комиссии, 56 аккредитованных общественных наблюдателей и 47 медицинских работников.

На выполнение работы, которая состояла из 19-ти заданий, выпускникам было отведено 3 часа 55 минут. Установленный минимум по математике профильного уровня составляет 27 баллов.

ИА «Орелград»

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