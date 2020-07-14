В Орловской области мужчина 4 месяца прятал марихуану под мостом

Мужчину задержали, когда он решился перенести наркотик к себе домой.

Дмитровский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, признав его виновным по ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).

Как пояснили в пресс-службе райсуда, в сентябре прошлого года молодой человек на территории Дмитровского района обнаружил и сорвал куст дикорастущей конопли. Он не забрал его домой, а оставил на месте. Через неделю, когда куст подсох, мужчина вернулся к месту сбора «урожая».

Далее он изготовил марихуану и поместил ее в полимерный пакет, который спрятал в расщелине около одной из железобетонных опор моста через реку Нерусса. Только в декабре 2019 года подсудимый решил забрать пакет с наркотиком из-под моста.

Он спрятал его под свитером, однако на обратном пути был задержан сотрудниками полиции и доставлен в райотдел ОМВД. Там у него и был обнаружен и изъят указанный полимерный пакет с находящейся в нем растительной массой, которая согласно заключению эксперта является наркотическим средством «каннабис». Кстати, масса изъятой марихуаны составила 28,9 грамма, что является значительным размером.

Подсудимый вину признал в полном объеме. Ему было назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. У осужденного есть право обжаловать приговор в апелляционном порядке в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»