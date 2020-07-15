Орловщина вошла в десятку регионов с наибольшим оттоком рабочей силы

15.7.2020 | 11:57 Новости, Общество

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Опубликованы данные о трудовой миграции внутри страны.

Орловская область стала одним из лидеров среди регионов России по оттоку трудоспособного населения. Данные о внутрироссийской трудовой миграции по итогам 2019 года опубликовал Росстат.

9,3% занятого населения Орловщины трудились в прошлом году за пределами области. С этим довольно высоким показателем регион значится на 10-м месте общероссийского рейтинга.

Также в десятку лидеров по оттоку работающего населения вошли Марий Эл, Еврейская автономная область, Брянская область и Мордовия.

Больше всего людей уезжает на заработки из Московской и Ленинградской областей. Одновременно Московская область вошла и в список регионов, куда люди стремятся на заработки. А больше всего трудовых мигрантов принимают Москва и Тюменская область, а также Санкт-Петербург.

Всего в 2019 году за пределами своего региона проживания трудились почти 3 млн граждан, то есть 4,1% всего занятого населения, подсчитал Росстат.

ИА «Орелград»

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