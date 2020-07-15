Орловская ГИБДД объяснила, как сдать на права в условиях пандемии

Госавтоинспекция назвала основные условия оказания государственных услуг.

Госавтоинспекция Орловской области разъяснила условия работы своих регистрационно-экзаменационных подразделений. В ведомстве напомнили, что новая коронавирусная инфекция пока полностью не исчезла. Угроза ее распространения сохраняется. Поэтому продолжают приниматься профилактические меры. Одна из них заключается в минимизации личного общения с посетителями сотрудников, ответственных за оказание госуслуг. Они по-прежнему работают в условиях особого режима.

Как пояснили в ГИБДД, прием заявителей по регистрации транспортных средств осуществляется по предварительной записи с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. Кроме того, записаться можно по телефону: в Орле сделать это можно по номеру (4862) 72-91-17, в Ливнах — (48677) 7-69-41, в Мценске — (48646) 4-08-00.

«Сотрудники полиции обращают внимание на то, что в период действия ограничительных мероприятий на территории области, связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, меры административного воздействия за нарушение сроков регистрации транспортных средств не применяются», — подчеркнули в региональном управлении ГИБДД.

Заявителей по приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений также принимают по предварительной записи. В данном случае записаться можно при помощи Единого портала государственных и муниципальных услуг, при личном обращении в экзаменационные подразделения

Госавтоинспекции и через Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Если автовладелец желает получить разрешение на внесение изменений в конструкцию транспортного средства или на допуск к перевозке опасных грузов, то документы следует отправлять в электронном виде по следующим адресам: в Орле — mreo1orel@mvd.ru, в Ливнах — mreo2livny@mvd.ru, в Мценске — mreo3mtsensk@mvd.ru.

ИА «Орелград»