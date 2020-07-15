В Ливнах назвали число умерших от пневмонии

Власти райцентра проанализировали уровень и структуру смертности.

Детальный анализ смертности в Ливнах и Ливенском районе приведен в паспорте муниципальной программы укрепления общественного здоровья, которую на днях утвердили власти райцентра. Из него следует, что у горожан «отмечается высокий уровень распространенности факторов риска развития неинфекционных заболеваний, в том числе являющихся лидирующими в причинах смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и болезней органов дыхания».

Авторы программы отметили, что в 2018 и 2019 годах в Ливнах на первое место по уровню смертности вышли заболевания системы кровообращения, а на втором находятся злокачественные новообразования. Третье место в этом печальном списке — у заболеваний органов дыхания.

При этом в 2018 году от пневмонии скончались 22 человека, или 37,9 процента всех умерших от заболеваний органов дыхания. В 2019 году пневмония унесла 31 жизнь (52,5 процента).

Также подсчитано, что в 2018 году в Ливнах и Ливенском районе всего умерли 1119 человек, в 2019-м – 1123. В прошлом году среди умерших было четыре человека, которым на момент смерти не исполнилось и 18 лет, а в возрасте от 18 до 30 лет скончались девять человек. В структуре общей смертности более 46 процентов приходится на заболевания системы кровообращения.

Изменить ситуацию к лучшему муниципальные власти попробуют за счет вышеуказанной целевой программы. Одни из ее главных задач – повышение уровня информирования жителей города по вопросам здоровья, проведение ранней диагностики и своевременное лечение неинфекционных заболеваний.

ИА «Орелград»