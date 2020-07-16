В Орле официально разрешили соревноваться

16.7.2020 | 6:58 Новости, Спорт

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Спортивные состязания пока будут проводиться без зрителей.

В Орловской области возобновлено проведение физкультурных и спортивных мероприятий муниципального, регионального и всероссийского уровня. Речь идет мероприятиях, включенных в региональный календарный план. Соответствующий приказ издал исполняющий обязанности начальника областного управления физической культуры и спорта Дмитрий Савин. Он же отменил действие приказа управления от 19 марта 2020 года, согласно которому проведение соревнований было временно приостановлено.

Основанием для возобновления стартов стало решение регионального оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, а также указ губернатора. Помимо официальных физкультурных и спортивных мероприятий в Орловской области вновь разрешено выполнение нормативов испытаний и тестов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Власти поставили только два главных условия. Первое – все мероприятия пока будут проходить без участия зрителей. Второе – все участники соревнований и тестов обязаны соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности, то есть для них остается обязательным ношение масок и перчаток.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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