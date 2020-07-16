Водитель «Газели», насмерть сбивший велосипедиста, узнал свой приговор

В Орловской области суд поставил точку в деле о смертельном ДТП.

Как сообщает Хотынецкий районный суд, вступил в законную силу обвинительный приговор, вынесенный в отношении местного жителя. Его признали виновным в совершении двух преступлений.

В первом случае ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). ДТП произошло в сентябре 2019 года. Около 22 часов вечера подсудимый двигался по дороге, управляя грузовой «Газелью».

Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд установил, что водитель не был внимателен к дорожной обстановке. В результате «Газель» сбила велосипедиста, который получил смертельные травмы. Водитель с места происшествия скрылся, что было учтено при вынесении приговора.

Во втором случае обвинение было предъявлено по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Как пояснили в суде, тот же мужчина сорвал дикорастущий куст конопли, причем нашел его на кладбище, принес домой и изготовил из него марихуану. Наркотик был обнаружен полицией в ходе обыска, он хранился в бане. Масса изъятого каннабиса составила 9 граммов, что с точки зрения закона является значительным размером.

Суд признал гражданина виновным по обеим статьям и по совокупности преступлений лишил его свободы на 3 года и 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года. Отбывать срок он будет в колонии-поселении.

Также с виновного в пользу родственницы погибшего велосипедиста была взыскана компенсация морального вреда в размере 480 тысяч рублей. Подсудимый свою вину признал и приговор не обжаловал.

ИА «Орелград»