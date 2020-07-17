Орловский общепит потерял 20 процентов оборота

Статистики подсчитали финансовые потери орловских кафе и ресторанов.

Пандемия новой коронавирусной инфекции и введенные в связи с ней ограничения больно ударили по сфере торговли. Причем в Орловской области наибольшие потери понесли владельцы предприятий общественного питания. Напомним, в период пандемии им было разрешено работать только навынос. Результаты не заставили себя ждать.

Как сообщает Орелстат, в январе-июне 2020 года в Орловской области оборот общественного питания, с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей, составил 1,8 миллиарда рублей. Это всего 79 процентов, в сопоставимых ценах, к январю-июню 2019 года. То есть кафе и рестораны в регионе потеряли фактически 21 процент своего потенциального оборота.

Да и в целом в сфере торговли ситуация складывается не лучшим образом. Согласно данным Орелстата оборот розничной торговли за отчетный период времени сложился в сумме 66,4 миллиарда рублей, что на 3,2 процента меньше прошлогоднего уровня.

Продуктов питания, включая напитки и табачные изделия, в регионе за полгода было продано на 31,4 миллиарда рублей, непродовольственных товаров – ровно на 35 миллиардов. Статистики отмечают, что по сравнению с первым полугодием 2019 года продажа товаров первой группы в сопоставимых ценах уменьшилась на 1,7 процента, а второй – на 4,5 процента.

«Оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности составил 89,6 миллиарда рублей, или 99,5 процента (в сопоставимых ценах) к январю-июню 2019 года, — также сообщает Орелстат. — На долю субъектов малого предпринимательства приходился 41 процента оборота оптовой торговли».

ИА «Орелград»