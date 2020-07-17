Умер отец Андрея Клычкова

17.7.2020 | 11:25 Новости, Политика

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Причины не сообщаются

Скончался Евгений Клычков – отец губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Об этом сообщило издание «Орелтаймс».

Известно, что Евгений Клычков окончил Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства. Он был первым секретарем Центрального райкома ВЛКСМ Калининграда, секретарем по пропаганде и агитации бюро обкома комсомола. Работал на Калининградской базе экспедиционного лова мастером по обработке рыбы, помощником капитана по производству на судах флота рыбной промышленности.

«Орелград» выражает соболезнования губернатору Орловской области Андрею Клычкову и его близким.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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