В Орловской области готовятся дать бой сибирской язве

Каждый случай заболевания сибирской язвой будет расследован.

Областные власти утвердили комплексный план мероприятий по профилактике сибирской язвы на территории Орловской области. Он предусматривает проведение организационных, профилактических, санитарно-гигиенических и ветеринарных мероприятий. Согласно документу, информация о каждом случае заражения должна немедленно доводиться до всех заинтересованных служб и ведомств.

Муниципальным образованиям предписано не только вести строгий учет и идентификацию, но и проводить плановую вакцинацию против сибирской язвы всех восприимчивых к болезни сельскохозяйственных животных. Вакцинации также подлежат животные, «используемые в культурно-зрелищных целях» и содержащиеся в зоопарках, зоосадах, цирках зоотеатрах. Кроме того, внеплановая однократная вакцинация должна касаться всех животных, впервые поступивших в хозяйства региона.

Областные власти потребовали от всех ответственных ведомств обеспечить надлежащий контроль за содержанием сибиреязвенных захоронений и биотермических ям, а также «отдельных старых захоронений животных, павших от сибирской язвы». По каждому случаю заболевания животных и людей будет проводиться эпизоотолого-эпидемиологическое расследование с определением границ угрожаемой зоны, установлением причины заболевания, принятием срочных мер по ликвидации очага инфекции и предупреждению новых случаев сибирской язвы.

Кроме того, план предусматривает недопущение реализации мяса и других продуктов животноводства без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и несанкционированной продажи таких продуктов в не установленных для этого местах. «Дорожной картой» запланировано и проведение профилактической иммунизации против сибирской язвы людей из «групп риска», выполняющих различные работы на энзоотичных по сибирской язве территориях: сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные работы, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные и другие работы.

ИА «Орелград»