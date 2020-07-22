Игорь Тиньков заявил о «заинтересованности» в орловском полигоне ТБО

В областной администрации обсудили проблемы рекультивации городской свалки.

21 июля в администрации Орловской области обсуждали дальнейшую судьбу полигона ТБО в Орле. На круглом столе собрались депутаты областного Совета, чиновники, представители различных ведомств и общественники.

Администрация г.Орла подготовила документы о передаче земли под полигоном на улице Итальянской в аренду «ЭкоСити». Инвестор обещает развернуть здесь работы по рекультивации свалки, как того требуют современные нормы обращения с ТБО. Но в областном правительстве процесс затормаживают. Формально два из трех участков под полигоном не подходят для передачи в аренду. И чиновники просят еще несколько месяцев на изготовление нужных документов.

При этом параллельно областные власти рассматривают другой вариант развития событий. Как выяснилось на заседании круглого стола, вместо того, чтобы рекультивировать действующий полигон, возле Орла хотят создать еще один. Его инвестор – «Экополис». Как уже писал «Орелград», ранее предприятие озвучивало планы по созданию мусоросортировочного комплекса в Орловском районе.

Судя по всему, эти планы уже практически реализованы. Присутствовавший на круглом столе замгубернатора Игорь Тиньков косвенно это подтвердил, сказав, что «новый объект построен и стоит, он по факту существует – мы не можем с этим не считаться и по формальным признакам не можем ему отказать».

Также Тиньков назвал себя «самым заинтересованным человеком в том, чтобы все прошло ровно», говоря о проблемах захоронения ТБО.

Новый полигон должен расположиться рядом с заповедной зоной — балкой Непрец. Против его строительства собрано уже несколько тысяч подписей, заявил координатор движения «Граждане Орла» Вадим Невров.

— Люди не понимают, для чего открывать новую площадку, если тенденция на бесполигонное производство, а технологии нового возможного участника мусорной реформы не выдерживают критики, — сказал Невров.

По итогам круглого стола участники выработали резолюцию, в которую еще планируют внести изменения и предложения. Модератором встречи был депутат облсовета Владимир Пукаев. «Орелград» следит за развитием событий.

ИА «Орелград»