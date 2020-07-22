В Орле закрыли кинотеатр «Победа»

Что разместится в этом здании в ближайшем будущем – пока неизвестно.

По информации главы фракции КПРФ в облсовете Вячеслава Морозова, новый владелец кинотеатра «Победа» не продлил договор аренды с кинопрокатчиком. Оборудование кинотеатра демонтировано, в здании идет ремонт.

Известно, что в прошлом году «Победу», выставленную на торги, за 45 млн рублей купило ливенское сельхозпредприятие «Орелагроюг».

По информации СМИ, некоторое время назад на здании теперь уже бывшего кинотеатра появилась табличка «Вход в храм». Но потом ее сняли.

Напомним, «Победа» построена на месте Георгиевского храма, и разговоры о его восстановлении пошли сразу после смены собственника объекта.

Здание «Победы» является объектом культурного наследия. в 2012 году его отреставрировали по заказу прежнего владельца ОАО «Орелкиносервис».

ИА «Орелград»