В Орле закрыли кинотеатр «Победа»

22.7.2020 | 11:40 Важное, Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Что разместится в этом здании в ближайшем будущем – пока неизвестно.

По информации главы фракции КПРФ в облсовете Вячеслава Морозова, новый владелец кинотеатра «Победа» не продлил договор аренды с кинопрокатчиком. Оборудование кинотеатра демонтировано, в здании идет ремонт.

Известно, что в прошлом году «Победу», выставленную на торги, за 45 млн рублей купило ливенское сельхозпредприятие «Орелагроюг».

По информации СМИ, некоторое время назад на здании теперь уже бывшего кинотеатра появилась табличка «Вход в храм». Но потом ее сняли.

Напомним, «Победа» построена на месте Георгиевского храма, и разговоры о его восстановлении пошли сразу после смены собственника объекта.

Здание «Победы» является объектом культурного наследия. в 2012 году его отреставрировали по заказу прежнего владельца ОАО «Орелкиносервис».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования