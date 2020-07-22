Жители орловской многоэтажки пожаловались на фекалии в подвале

УК, чтобы их успокоить, прикрыла зловонные кучи кусками утеплителя.

Жители дома №48 по улице 5 Августа в Орле жалуются на ужасное состояние системы канализации: все стоки из нее стекают прямо в подвал. По их словам, обращения во все инстанции толку не дают, а после очередного требования устранить проблему специалисты УК пришли-таки в подвал и – прикрыли воняющие «отложения» кусками утеплителя.

— Мы на протяжении двух лет неоднократно обращались в свою управляющую компанию ООО УК «Наш Дом» c жалобами на ужасный запах из подвала. Система канализации в нашем доме совершенно не обслуживается и находится в ужасном состоянии. Фекалии со всего дома просто вытекают в подвал. Многочисленные обращения в Жилищную инспекцию, Роспотребнадзор, Администрацию ни к чему не привели! На прошлой неделе нами был снят и выложен ролик в интернет, в котором была видна плачевная ситуация в нашем подвале. Наши надежды на то, что управляющая компания «Наш Дом» как-то отреагирует на видео и прислушается к мнению общественности не оправдались. Единственное, что было сделано управляющей компанией «Наш Дом» — два грязных куска утеплителя были положены на фекалии. Видимо, чтобы скрыть проблему от глаз жильцов, — пожаловались жители дома в Сети, прикрепив видеоролик с кадрами из подвала.

ООО «УК «Наш Дом» — управляющая компания с госучастием. Она зарегистрирована в Орле в 2010 году с уставным капиталом в 110 тысяч рублей. Основной вид деятельности – «управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе». Учредитель — АО «Орелоблэнерго», подведомственное управлению государственного имущества администрации Орловской области (100% акций).

ИА «Орелград»