Остроушко выступила против создания в «Титанике» коронавирусного центра

Депутат Орловского облсовета считает недопустимым организацию инфекционного госпиталя в центре города.

Депутат Орловского областного Совета Валентина Остроушко на своей странице в Facebook выразила сомнения в целесообразности планов губернатора Андрея Клычкова по созданию в центре Орла госпиталя для коронавирусных больных. Как уже писал «Орелград», власти озвучили идею довести до ума недостроенное здание многопрофильного медцентра (известное в народе как «Титаник») за счет федеральных средств, которые выделяют на борьбу в COVID-19.

«В настоящее время использование объекта в заявленных целях признано возможным. Однако требуется доработка ПСД для перепрофилирования под инфекционную больницу для ковид-пациентов. Работа в этом направлении уже ведется», – напоминает Остроушко слова Клычкова.

— Инфекционная больница в центре города – это нонсенс. Посмотрите, как сейчас строят ковид-госпитали для крупных городов…Всегда они – за городом. Собрать инфекцию в центре города – это значит, разнести ее… Принцип карантина – это отсечение, изоляция, уход от основной массы людей. А у нас – приход в самую гущу, поближе к областной, где лежат ослабленные неинфекционные больные со всей области, к которым приезжают родственники из сел и райцентров? И они будут то и дело соприкасаться с родственниками инфекционных больных, которые будут приносить передачки в ковидный госпиталь?, — написала Остроушко.

По мнению депутата, для борьбы с коронавирусом региональным чиновникам следовало просить у федерального центра деньги на компьютерный томограф. А если и создавать инфекционный центр в Орле, то логичнее обустроить для этого действующий инфекционный корпус больницы им.Боткина.

Напомним, «Титаник» начали строить в 2006 годы по инициативе тогдашнего губернатора Егора Строева. При Александре Козлове недостроенный корпус облбольницы начали доделывать в рамках программы подготовки к празднованию 450-летия Орла. Подрядчиком стало ЗАО «Союзинформ», заказчиком – «Орелгосзаказчик». От правительства области курировал работы профильный замгубернатора Юрий Парахин, сегодняшний глава Орловского района. В процессе строительства и приемки работ бесследно исчезли около 300 млн рублей. Их выплатили подрядчику несмотря на то, что реально часть работ так и не была доделана. Здание простаивает до сих пор. Как писал «Коммерсант», чиновники, работавшие при разных губернаторах, уверены: медцентр такого объема Орлу не нужен, столько пациентов в области не будет. Зато чтобы оборудовать его по последнему слову техники, как планировалось изначально, нужны миллиарды.

ИА «Орелград»