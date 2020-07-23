В Орловской области возобновили «очные» ярмарки вакансий

Найти работу орловцы вновь смогут при личном посещении ярмарок.

Как сообщает региональное управление труда и занятости, ярмарки вакансий вернулись к прежнему формату проведения. Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции они временно проводились в дистанционном режиме. Однако постепенное уменьшение числа заболевших и снятие ограничений позволили восстановить их привычную работу.

Первая после выхода из дистанционного режима ярмарка вакансий с личным приемом граждан прошла в Болхове. На следующей неделе должно состояться второе такое мероприятие. Его планируют провести в Новодеревеньковском районе. В управлении отметили, что болховская ярмарка была проведена с соблюдением санитарных правил.

«Столы для работодателей поставили на улице, во дворе центра занятости, на значительном расстоянии друг от друга, — рассказали в управлении труда и занятости. — Представители работодателей и специалисты центра принимали посетителей в масках и перчатках, всем посетителям предлагалось обработать руки санитайзером».

Кроме того, была проведена предварительная работа, которая позволила «не создавать излишней скученности народа». В частности, специалисты центра занятости проанализировали представленные работодателями вакансии и сопоставили их с профессиями граждан, состоящих на учете в качестве безработных. После этого была проведена запись посетителей по времени.

Что касается самих вакансий, то их болховчанам предложили пять предприятий и организаций, включая местный Дом-интернат для престарелых и инвалидов. Всего было заявлено 35 вакансий, в том числе одна должность директора. Кроме того, работодателям требовались операторы очистных сооружений, водители, грузчики, овощеводы и агрономы. Сообщается, что по итогам ярмарки приглашения на работу получили семь человек.

ИА «Орелград»