Леониду Музалевскому исполнилось 60 лет

24.7.2020 | 10:36 Новости, Политика

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Спикер облсовета отмечает юбилей

Председателю Орловского областного Совета народных депутатов Леониду Музалевскому 24 июля исполнилось 60 лет. Спикер парламента и глава регионального отделения «Единой России» сегодня принимает поздравления.

Музалевский — коренной орловец, вся его жизнь и деятельность связана с Орловщиной. В 2006 году он впервые стал депутатом, получив мандат в горсовете Орла. Во втором и третьем созывах городской думы Музалевский был вице-спикером, а в марте 2011 года стал председателем горсовета. В том же году он возглавил региональное отделение «Единой России».

В 2011 году Музалевский избрался в областной совет и сразу же возглавил его.

«Деятельность Л. Музалевского отмечена различными званиями и наградами, среди которых звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации», знак «Почётный автотранспортник», Почётная грамота Министерства транспорта России, нагрудный знак «Почётный работник транспорта России», памятная медаль МЧС России «Маршал
Василий Чуйков», Почётная грамота и благодарность Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, орден Дружбы, знак «За содействие МВД России», Почётная грамота Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации за большой вклад в
законотворческую деятельность и развитие парламентаризма в Российской Федерации», — напомнили в пресс-службе облсовета.

ИА «Орелград»

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