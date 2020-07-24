Мост под Орлом украсят гармошками

Дизайнерское ноу-хау решили применить в Ливнах.

Как пояснили в администрации города Ливны, в ближайшее время в этом райцентре появится весьма необычное ограждение. Его смонтируют на мосту через реку Ливенку в створе улицы Свердлова. Как раз в эти дни там проводится ремонт.

«Переправа, соединяющая центральную часть города с Заливенским микрорайоном, будет не только обновлена, но и украшена: часть металлических конструкций выполнена специалистами «Монтажстроя» в виде гармошек и символизируют культурное достояние нашего города — гармошку «Ливенку», — говорится на сайте ливенской мэрии.

Упомянутая компания «Монтажстрой» — это подрядчик, которому предстоит не только ограждения и перила, но и отремонтировать тротуары. Сметная стоимость работ составляет 1,7 миллиона рублей. Большая часть средств поступила из Дорожного фонда Орловской области, но и Ливны добавили часть денег из городского бюджета.

Также сообщается, что длина нового ограждения составит 240 метров, а установить его планируется в течение недели. Контрактом также предусмотрен ремонт приемки ливневых стоков (в зимний период — талой воды) с моста, колодцев, отвода канализационных труб и замена бордюров.

ИА «Орелград»