Под Орлом грузовик столкнул «семерку» с трассы

24.7.2020 | 10:50 Новости, Происшествия

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Пострадал пассажир легковушки.

Вчера поздно вечером, около 23.00 на трассе М-2 «Крым» произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. Большегруз столкнул в кювет стоявшую на обочине «семерку».

Аварию произошла в районе 406 километра трассы. ГАЗ под управлением 27-летнего водителя ехал от Орла в сторону Курска. Водитель грузовика не справился с управлением и сбил стоявшую на правой обочине легковушку. От удара «семерка» оказалась в кювете.

В результате ДТП 61-летний пассажир ВАЗа получил травмы, рассказали в пресс-службе УГИБДД.

ИА «Орелград»

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