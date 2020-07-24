Стало известно, сколько зарабатывают заключенные в Орле

Заработок осужденных примерно в 5 раз уступает среднеобластному уровню.

Управление ФСИН России по Орловской области на заседании ведомственной коллегии рассмотрело итоги финансово-хозяйственной деятельности за первое полугодие 2020 года. Как сообщили в пресс-службе этого ведомства, в режимных учреждениях региона к оплачиваемому труду привлечены 93 процента осужденных, всего 2115 человек. В первую очередь трудоустраиваются те, кто имеет иски, по которым должен платить. Зарабатывают они поменьше, чем могли бы заработать на воле.

«Среднемесячная заработная плата осужденных составила 5622 рубля, — рассказали в управлении ФСИН. — Доля трудоустроенных осужденных в среднесписочной численности осужденных, имеющих исполнительные документы, подлежащих привлечению к труду составила 100 процентов».

По данным управления, в первом полугодии текущего года объем реализованной товарной продукции, произведенной за решеткой, составил 143 миллиона рублей. Чистая прибыль от этих продаж составила 16,6 миллиона рублей.

«На 1 июля на учете по учетам уголовно-исполнительной инспекции прошли 2454 осужденных без изоляции от общества, в том числе 18 несовершеннолетних, — добавили в УФСИН. — Охват трудом осужденных к исправительным работам составил 100 процентов при плановом показателе 93,42 процента, осужденных к обязательным работам – 100 процентов при плановом показателе 97,26 процента».

ИА «Орелград»