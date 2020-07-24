В орловских колониях у заключенных изъяли более сотни мобильников

УФСИН рассказало о своей работе за полгода в условиях пандемии.

Управление ФСИН России по Орловской области провело коллегию. На заседании были озвучены результаты работы ведомства в первом полугодии текущего года и некоторые статистические данные. Сообщается, что среднесписочная численность тех, кто отбывает наказание в орловских колониях, по сравнению с 1 полугодием 2019 года снизилась на 3 процента и составила 3613 осужденных.

«Оперативными аппаратами и подразделениями безопасности проводился комплекс мероприятий по профилактике проникновения в учреждения запрещенных предметов, в результате которого изъято 145 средств мобильной связи, 22 колюще-режущих предмета, — сообщили в УФСИН. — Задержано за попытку передачи запрещенных предметов 8 граждан, все привлечены к административной ответственности».

Также в ведомстве рассказали о структуре заключенных. Согласно статистике больше всего в исправительных учреждениях региона содержится тех, кто совершил наркопреступления. Таковых за решеткой насчитывается 1025 человек. Кроме того, в орловских режимных учреждениях отбывает срок 601 человек, осужденный за убийство, 514 – за кражу.

«1119 осужденных отбывают наказание сроком от 5 до 10 лет, до 3 лет — 784, от 3 до 5 лет – 690, — добавили в УФСИН. — Подавляющее большинство содержащихся в исправительных учреждениях (2503 осужденных) среднего возраста – от 25 до 55 лет, 80 осужденных старше 60 лет».

ИА «Орелград»