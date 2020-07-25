Орловские торговцы оценили последствия пандемии

Ограничения из-за коронавируса не пошатнули у торговцев веру в будущее.

Орелстат обнародовал результааты выборочного обследования конъюнктуры и деловой активности организаций торговли. Органы статистики проводят такой мониторинг ежеквартально. В данном случае были подведены итоги обследования за второй квартал текущего года. Они показали, что орловские торговцы по-прежнему в будущее смотрят с оптимизмом.

Статистики опросили руководителей организаций оптовой и розничной торговли. Большинство из них охарактеризовали экономическое положение возглавляемых ими фирм как «удовлетворительное». Такую оценку поставил 71 процент опрошенных оптовиков и 67 процентов представителей розницы.

«Благоприятным» положение назвали 16 и 11 процентов респондентов соответственно, «неблагоприятным» – 13 и 18 процентов. Статистики также поинтересовались у них перспективами развития на третий квартал 2020 года. В результате 93 процента представителей розничной торговли и 90 процентов оптовиков высказали мнение, что экономическое положение их организаций не ухудшится.

«Среди факторов, препятствующих развитию организаций и розничной и оптовой торговли, респонденты продолжают выделять высокую конкуренцию со стороны других организаций, недостаточный платежеспособный спрос, высокий уровень налогов и транспортных расходов, недостаток финансовых средств, высокие ставки по коммерческим кредитам, — говорят в Орелстате.- Безусловно, существенное влияние на экономику региона в этом году оказывает пандемия, тем не менее, усилия работников торговли и индивидуальных предпринимателей, направленные на развитие потребительского рынка Орловской области и совершенствование обслуживания покупателей, обязательно принесут положительные плоды».

ИА «Орелград»