Шесть человек за день умерли от коронавируса

Общее число жертв в Орловской области достигло 87

За день шесть человек в Орловской области умерли от коронавируса, сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число жертв в регионе достигло 87.

Также диагноз подтвердился у 21 человека, число случаев достигло 5468. Количество выздоровевших выросло до 4141 (+39 за сутки).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 806 720. За сутки подтвердился диагноз у 5871 человека во всех регионах России. Из них 1471 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 597 140 человек, умерли 13 192.

ИА «Орелград»