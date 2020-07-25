Шесть человек за день умерли от коронавируса

25.7.2020 | 10:30 Новости, Общество

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Общее число жертв в Орловской области достигло 87

За день шесть человек в Орловской области умерли от коронавируса, сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число жертв в регионе достигло 87.

Также диагноз подтвердился у 21 человека, число случаев достигло 5468. Количество выздоровевших выросло до 4141 (+39 за сутки).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 806 720. За сутки подтвердился диагноз у 5871 человека во всех регионах России. Из них 1471 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 597 140 человек, умерли 13 192.

ИА «Орелград»

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