В Орле поймали парня, который «увел» паспорт в пивбаре

Преступление житель Орла совершил ночью под влиянием криминального порыва.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, который вынес Заводской районный суд города Орла. Местный житель был признан виновным в совершении кражи чужого имущества. Свою вину он признал в полном объеме и раскаялся. Преступление молодой человек совершил под влиянием криминального порыва.

Произошло это в феврале 2020 года. Подсудимый глубокой ночью находился в пивном баре, расположенном на улице Гагарина. Он увидел на барной стойке женскую сумочку, принадлежавшую ранее не знакомой ему даме. В этот момент у него и «сформировался преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения чужого имущества».

Убедившись в том, что за ним никто не наблюдает, молодой человек буквально стянул с барной стойки сумочку. Кстати, ее стоимость превышала 4 тысячи рублей. В сумочке находись мобильный телефон стоимостью более 10 тысяч рублей, два золотых крестика 585 пробы, а также паспорт потерпевшей, СНИЛС, страховое свидетельство и девять банковских и дисконтных карт.

С похищенным подсудимый с места преступления скрылся. Причиненный им ущерб был оценен почти в 20 тысяч рублей. Разоблачить воришку помогли камеры видеонаблюдения. В суде он попросил применить к нему особый порядок разбирательства, то есть вынести приговор без проведения судебного разбирательства. В результате ему было назначено наказание в виде 350 часов обязательных работ.

ИА «Орелград»