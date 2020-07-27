В орловской глубинке марихуану охраняли кролики

27.7.2020 | 17:30 Новости, Происшествия

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Житель Дмитровска спрятал каннабис под клетками с животными.

Как сообщает Дмитровский районный суд, рассмотрено уголовное дело в отношении жителя города Дмитровска, которого признали виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.

Было установлено, что в 2019 году он отправился на заброшенную и полуразрушенную молочно-товарную ферму. Там подсудимый обнаружил куст дикорастущей конопли. Он сорвал растение и принес его домой, где затем изготовил из него марихуану. Мужчина знал, что занимается незаконным промыслом. Поэтому наркотик он решил спрятать.

Изготовленный каннабис он разделил на части. Одну из них мужчина спрятал на полу под клетками для содержания кроликов. Вторую часть марихуаны он спрятал в соседнем сарае, между металлическими бидонами. Однако полицейские его тайники нашли. Всего у мужчины было изъято 37,6 грамма марихуаны, что является значительным размером.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства, в частности явку с повинной, наличие малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию преступления и признательные показания. В результате подсудимого наказали штрафом в размере 35 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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