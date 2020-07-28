Мэрия хочет знать, какие места Орла предпочитает молодежь

Стартовала акция, приуроченная к Дню города.

27 июля администрация Орла объявила о начале акции «Прогулка по родному городу Орлу». Она приурочена к 77-й годовщине освобождения Орловщины от фашистских захватчиков и 454-й годовщине основания города.

Стать ее участниками могут жители Орла от 14 до 35 лет. Молодым людям предлагают рассказать о любимых местах города. На конкурс нужно прислать фото с коротким описанием.

— Также необходимо указать наименование места и ФИО, возраст, место учебы или вид деятельности участника, — уточнили в пресс-службе мэрии. — Заявки принимаются на адрес электронной почты mp57orla@yandex.ru до 3 августа (включительно).

В День города присланные на конкурс фотографии появятся в соцсети «ВКонтакте» в группе «Отдел молодежной политики города Орла».

ИА «Орелград»