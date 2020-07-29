В Ливнах мотоцикл протаранил машину

Водитель легковушки не смог избежать столкновения.

Вчера, 28 июля в Ливнах произошло ДТП с участием мотоциклиста. Он упал, врезавшись в автомобиль, который остановился, чтобы пропустить мотоцикл.

Около 18.00 39-летний мужчина ехал на мотоцикле «Хонда» по нерегулируемому перекрестку улиц Индустриальной и Северной. Здесь он не справился с управлением, мотоцикл упал и врезался в «девятку», которая остановилась на встречной полосе, пропуская мотоцикл.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы, его госпитализировали, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области.

ИА «Орелград»