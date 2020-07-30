Дело о массовом подморе пчел ушло в Орловский облсуд

Пчеловод требует взыскать с агропредприятия полмиллиона рублей.

Это гражданское дело уже было рассмотрено в суде Покровского района. Местный житель потребовал взыскать с агропредприятия в его пользу материальный ущерб, который он сам оценил более чем в 550 тысяч рублей. Его требования были удовлетворены в полном объеме, но ответчик подал апелляционную жалобу. Теперь это же дело будет рассмотрено областной судебной коллегией.

Подробности спора раскрыли в суде Покровского района. Истец оказался пчеловодом. В своем иске он указал, что владеет пасекой, состоящей из 30 пчелосемей. Она официально зарегистрирована, на нее оформлен ветеринарно-санитарный паспорт. В июне 2019 года на пасеке произошел массовый подмор пчел. В содеянном пчеловод заподозрил агрофирму, поле которой расположено по соседству.

По факту подмора пчел был составлен акт, после чего была проведена проверка. Все эти материалы были изучены судом. В частности, эксперты Липецкой облветлаборатории исследовали погибших насекомых и нашли в организмах токсичные вещества. По их мнению, пчелы погибли после обработки полей химикатами.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что агрофирма надлежащим образом не оповестила население, в том числе пчеловодов, о предстоящей обработке поля и не выставила аншлаги с информацией о мерах предосторожности и возможных сроках выхода на указанные площади. Поэтому она должна возместить пчеловоду ущерб. Впрочем, решающее слово теперь за областным судом. Он повторно оценит материалы и решит, виновата агрофирма в гибели пчел или нет.

ИА «Орелград»