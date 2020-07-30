Клычков создает чрезвычайное управление

В обладминистрации появится структура ГО и ЧС.

Губернатор Андрей Клычков утвердил положение об управлении по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Орловской области, его структуру и штатное расписание. В документе отмечено, что начальник управления будет назначаться на должность и освобождаться от нее губернатором, а подчиняться он будет непосредственно заместителю председателя правительства региона по развитию инфраструктуры. Напомним, этот пост сейчас занимает Игорь Тиньков.

В управлении будет два отдела: отдел по делам гражданской обороны и отдел обеспечения пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций. У начальника будет по одному заместителю, секретарю и консультанту. Список полномочий довольно широк. Среди прочего управление будет обязано обеспечивать организацию подготовки населения в сфере гражданской обороны, планирование мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, и даже планирование мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время.

Задачей этой структуры также будет «проведение работы, связанной с установлением численности личного состава пожарной охраны, содержащейся за счет средств областного бюджета», и создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

ИА «Орелград»