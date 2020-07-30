Под Орлом нетрезвый инвалид попрыгал по автомобилю полиции

За порчу чужого имущества агрессивный орловец был отдан под суд

Любопытное уголовное дело рассмотрел Урицкий районный суд. Оно было заведено на жителя поселка Шаблыкино, имеющего инвалидность 3-й группы. Его обвинили в умышленном повреждении служебного автомобиля полиции, совершенном из хулиганских побуждений, а также в публичном оскорблении полицейского.

Как следует из материалов дела, поздним вечером подсудимый и его брат пришли домой к своему знакомому. Брат остался в квартире, а подсудимый вышел во двор. Вскоре он увидел, что к подъезду подъехал служебный автомобиль полиции. Полицейские вышли из него и вошли в подъезд. К тому моменту в квартире уже бушевала ссора. В ходе предварительного расследования подсудимый пояснил, что испугался за брата.

Он решил, что полицейские прибыли именно за ним. Поэтому «решил назло им разбить их служебный автомобиль». Сначала он колотил по машине руками и ногами и сумел разбить стекла и сбить ногой зеркало заднего вида. Затем оторвал обе щетки стеклоочистителя, после чего залез на крышу автомобиля и прыгал на ней до тех пор, пока его не вспугнул крик случайной прохожей. Он убежал, но участковый успел его заметить.

Вскоре его задержали и доставили на освидетельствование в больницу. Там молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, при свидетелях оскорбил участкового. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, подсудимому назначено принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту жительства.

ИА «Орелград»